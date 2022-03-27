Нацполіція: на Запоріжжі виявили сім тіл зі слідами тортур

На тимчасово окупованій російськими військами території міста Пологи Запорізької області під час гасіння пожежі будинку було знайдено тіла чоловіків та жінок з колото-різаними ранами та пошкодженнями термічної дії, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці ГУ Нацполіції у регіоні.

"27 березня на тимчасово окупованій території працівниками державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області у місті Пологи було здійснено заходи щодо ліквідації загоряння будинку. Після цього рятувальники виявили сім трупів чоловічої та жіночої статі з ознаками насильницької смерті, а саме колото-різаними ранами в області грудної клітки та пошкодженнями внаслідок термічної дії" , — зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, під час боїв 24-25 березня російські окупанти спалили старовинну церкву з унікальним іконостасом 18 століття у селі Лук'янівка Київської області.