Глава МЗС Франції про Маріуполь: це буде "спільна вина", якщо ми нічого не зробимо

Глава МЗС Франції про Маріуполь: це буде "спільна вина", якщо ми нічого не зробимо
Фото: Рixabay

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан під час Міжнародної прес-конференції в Досі підняв питання війни Росії проти України. Зокрема, він закликав допомогти Маріуполю, який перебуває в облозі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє французьке видання Devdiscourse.

"Маріуполь - яскравий приклад військової облоги, а військові облоги - це жахливі війни, тому що мирне населення знищується. Страждання жахливі", - заявив французький міністр.

Глава МЗС Франції додав, що світ повинен допомогти Маріуполю, або це буде "спільна вина".

Нагадавши, Володимир Зеленський заявив, що для деблокади обложеного Маріуполя потрібне додаткове озброєння.

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