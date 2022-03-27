Глава МЗС Франції про Маріуполь: це буде "спільна вина", якщо ми нічого не зробимо
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан під час Міжнародної прес-конференції в Досі підняв питання війни Росії проти України. Зокрема, він закликав допомогти Маріуполю, який перебуває в облозі, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє французьке видання Devdiscourse.
"Маріуполь - яскравий приклад військової облоги, а військові облоги - це жахливі війни, тому що мирне населення знищується. Страждання жахливі", - заявив французький міністр.
Глава МЗС Франції додав, що світ повинен допомогти Маріуполю, або це буде "спільна вина".
Нагадавши, Володимир Зеленський заявив, що для деблокади обложеного Маріуполя потрібне додаткове озброєння.