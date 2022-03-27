Переговори з Росією: Арахамія заявив, що новий раунд відбудеться у Туреччині

Новий раунд переговорів делегацій з України та Росії відбудеться 28-30 березня у Туреччині, повідомляє Ділова столиця.

Про це у Facebook повідомив член української делегації, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Сьогодні на черговому раунді переговорів по відео було ухвалено рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня" , — написав він.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна нібито готова погодитися на чотири вимоги росіян із шести, зокрема відмовитися від членства в НАТО та визнати російську мову як другу державну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що станом на 25 березня жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів переговорів немає.