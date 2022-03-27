Арестович: війська перейшли у контрнаступ, окупанти зосередилися на Маріуполі

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українські війська перейшли в контрнаступ, а окупанти вирішили зосередити сили на захопленні Маріуполя, повідомляє Новое время.

"Наші війська розпочали маленький тактичний, але контрнаступ у Сумській, Харківській областях і продовжують його, відповідно, на Київщині та на Херсонщині" , — сказав Арестович під час традиційного брифінгу.

За його словами, окупанти намагаються оточити українські війська у зоні ООС, захопити Маріуполь та утримати оборону в районі Херсона.

"Це означає таку річ. Це дає нам надію в районі Києва, Чернігова, Сумської та Харківської областей, що ми позбавимося тут ворога, виб'ємо його. По-друге, це може означати потенційне та різке ускладнення ситуації в районі Маріуполя та зони ООС" , — наголосив він.

Радник додав, що наступні «кілька тижнів будуть нерівномірними» і слід бути готовими і до новин про успіхи української армії, і до тривожних новин про ускладнення ситуації на сході та півдні країни.

Раніше радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко наголошував, що окупанти зараз «кидають усе, що в них є, на Маріуполь і на Ізюм як дві ключові точки для отримання контролю над Донбасом».