В окупованому Приазов'ї зник мобільний зв’язок українських операторів

Сьогодні у Бердянську, Мелітополі та інших населених пунктах українського Приазов’я, які окуповані військами Росії, зник мобільний зв’язок. Українські оператори шукають причину розв’язання. Через це не працюють банківські термінали, повідомляє Новое время.

На тимчасово окупованому узбережжі Азовського моря в Донецькій та Запорізький областях сьогодні зник мобільний зв’язок українських операторів Vodafone-Україна, Київстар та Lifecell. Про це почали повідомляти в локальних чатах таких міст, як Бердянськ, Мелітополь тощо. Разом з тим зникла можливість розраховуватися в торгових точках банківськими картками.

"Спостерігаємо тимчасову відсутність послуг в Мелітополі, Бердянську, і далі на узбережжі. Наразі фахівці компанії намагаються знайти можливість для поновлення зв’язку" , — повідомили в прес-службі Vodafone-Україна.

Редакція чекає на відповіді від інших операторов мобільного зв’язку.

Співрозмовники в НБУ та в декількох великих комерційних банках повідомили, що жодних рішень щодо відключення банківських терміналів в населених пунктах, які тимчасово окуповані військами Російської Федерації, не ухвалювалося. Але вони допустили, що складнощі можуть бути пов’язані із відсутністю мобільного зв’язку.