Зеленський наголосив на необхідності перемоги над Росією: але "ідеальної" не буде

Ідеальної пепремоги України у війні проти Росії не буде, проте вона потрібна усьому українському суспільству, повідомляє Ділова столиця.

Про це Зеленський розповів від час інтерв'ю в ефірі українських телеканалів.

Так, президент розповів, що наразі влада україна багато говорить у контексті перемовин з Росією. Зеленський додав, що разом із головою свого Офісу Андрієм Єрмаком роблять багато непублічних речей на міжнародному рівні.

Глава держави пояснив, що хоче, щоб все те, що робить влада, журналісти, військові та всі люди, а також жертви – було не марним.

"Це повинно призвести до припинення війни, до перемоги у нашому розумінні. Ідеальної перемоги не буде, але вона потрібна нам – як країні, яка на це заслуговує та заслужила. Я точно знаю, що глобальна перемога буде в цілому" , – заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що люди хочуть почути, якою буде Україна завтра. Зеленський також зазначив, що Україна "завтра" вже наступила, однак українській владі доводиться займатися війною.

Він пояснив, що "у нас країна об'єднаних – ми вже в цьому перемогли. А далі, щоб ми не робили, – все буде на високому рівні".

Президент України також додав, "що може й ціна дорога, та ми стали у світі лідерами, а не за лаштунками".

"Наша країна для всього світу перестала бути частиною Росії, це важливо" , — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у неділю, 27 березня, Зеленський також дав інтерв'ю російським ЗМІ. Це сталося вперше після початку широкомасштабного наступу військ РФ на Україну