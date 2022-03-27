ОВА: у Луганській області внаслідок обстрілів загинула дитина, ще 2 поранені

На Луганщині внаслідок обстрілів російських загарбників одну дитину знайшли мертвою, ще двоє людей дістали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У Борівському загинула дитина, ще двоє травмованих – одна дитина.

Ворог прицільно обстрілював Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Борівське, Воєводівку".

Упродовж доби 27 березня через обстріли сталося 3 пожежі в житлових будинках по області. З-під завалів вдалося евакуювати шістьох мешканців.

За даними військової адміністрації, окупанти зруйнували 4 багатоповерхівки, 5 приватних будинків та ще 3 споруди.

Крім того, більше 100 тисяч людей перебувають без електропостачання внаслідок обстрілів: 14 населених пунктів частково без світла, 21 відключені повністю.