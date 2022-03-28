Україна після війни може опинитися в економічній пастці

Експерти прогнозують, як відновлюватиметься вітчизняна економіка після війни, повідомляє Сьогодні.

Росія, яка збожеволіла, завдала нашій країні величезних економічних збитків. Знищено безліч підприємств та інфраструктурних об'єктів. Збитки оцінюють у суми від 500 млрд доларів до 2,5 трлн доларів. За все це має заплатити Росія, а Захід обіцяє надати нашій країні програму економічної допомоги — аналог Плану Маршалла для Німеччини після Другої світової війни.

"Сьогодні" поговорили з експертами, щоб зрозуміти, як максимально ефективно використовувати ці кошти.

Наслідки відмови від російського газу

Зараз Україна звертається до всіх країн ЄС із проханням запровадити ембарго на купівлю російських енергоносіїв – нафти та газу. Європа поки що не готова повністю піти на це й обіцяє закінчити процес відмови від російського газу в період до 2027 року.

З одного боку, це позбавить агресора коштів на ведення війни. З іншого боку, через це постраждаємо і ми. Адже попри війну, наша країна продовжує качати російський газ до Європи. Якщо транзит припиниться, то й ми матимемо втрати. А отже, треба розвивати власний видобуток газу.

"Україні необхідно розвивати власні родовища газу, а також вкладати кошти у розвиток альтернативної енергії. Це величезний пласт робіт: від безпосереднього виробництва до зберігання та розвитку повноцінної інфраструктури розподілу. Тут, звичайно, без інвестицій ззовні не обійтись, але працювати в цьому напрямку треба", – каже аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

Деякі експерти взагалі пропонують не відмовлятися від російського газу, а вводити на нього високий податок, наприклад, на рівні 90%, і ці кошти надсилати до фонду відновлення України.

Не віддавати відновлення на аутсорс

Ще одна проблема, яка чекає на Україну – це відтік фахівців за кордон. При цьому відновлювати країну після війни не буде кому. Зараз експерти прогнозують, що до 1 млн з трьох мільйонів українців може залишитися за кордоном.

А якщо врахувати, що покинули країну переважно жінки, то до них можуть потім приєднатися і чоловіки. Адже заборону на виїзд згодом скасують.

"На майбутнє як ризик відновлення можемо враховувати відтік кадрів за кордон, хто зможе знайти там роботу. Не виключено, що країни ЄС знайдуть спосіб застрахувати себе від того, що біженці назавжди залишаться у них, і відмовлятимуть їм у продовженні права перебування в ЄС. У цьому випадку переселенці-біженці шукатимуть тимчасову роботу, а не постійну і після закінчення війни повернуться додому в Україну", – каже аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

Якщо ж українці не повернуться додому, то у відновленні нашої країни братимуть участь працівники інших країн. А це призведе до того, що гроші, витрачені на відновлення, залишать економіку України.

Також експерт каже, що є ризик того, що всі інвестиції освоюватимуть іноземні компанії.

"Може виникнути ситуація, що компанії, які відновлюватимуть економіку, вимагатимуть мажоритарне володіння бізнесом на території нашої країни. Відтак Україні належатиме дедалі менше активів на території нашої країни", — каже експерт.

За словами експерта, Захід до війни не сильно довіряв нашим елітам через корупцію та кишенькові суди, які могли порушувати права інвесторів. Україні треба буде вирішувати цю проблему, щоб поновити довіру партнерів.

Допомога має бути безоплатною

Ще одна пастка для України може полягати в тому, що вся допомога Заходу буде не безкорисливою, а черговими кредитами, які нам доведеться віддавати на тлі зруйнованої економіки. Тому експерти радять владі наполягти на списанні нашій країні всіх зовнішніх боргів, а також максимально лібералізувати законодавство, щоб залучати західний бізнес.