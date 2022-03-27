Генштаб ЗСУ: склад російських боєприпасів загрожує ЧАЕС

Російським військовим дозволили застосовувати старі й некондиційні боєприпаси, які можуть детонувати навіть під час завантаження або ж транспортування — це загрожує руйнуванням ізоляційних споруд над четвертим блоком ЧАЕС, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

"Таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, але й інших країн Європи. Окупаційні війська РФ ігнорують загрози та застереження та продовжують транспортувати і зберігати значну кількість боєприпасів в безпосередній близькості від атомної станції" , — пише пресслужба.

Російські окупанти щодня транспортують десятки тон реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії й мінометних боєприпасів через коридор, який проходить через Прип’ять та розташований поруч з ізоляційними спорудами. Зберігання цих боєприпасів здійснюється в сусідньому місті, яке також розташоване недалеко від АЕС.

"За наявною інформацією, російські окупаційні війська дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси" , — додає пресслужба.

Дані боєприпаси мають ризик детонації під час завантаження або ж транспортування.

Як повідомлялось, 24 березня на захоплену окупантами Чорнобильську АЕС прибула група російських пропагандистів, щоб зняти нові фейкові відео про роботу станції.