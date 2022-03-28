Спрощено процес приєднання до електромереж

Декілька годин замість року: в Україні кардинально спростили процес приєднання до електромереж, повідомляє UBR.

Енергорегулятор спростив процес на час воєнного стану та назвав об'єкти, які можуть підключитися безкоштовно за кілька годин.

Нацкомісія, яка регулює питання у сфері енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКУ) 26 березня ухвалила постанову, яка кардинально спрощує порядок тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії воєнного стану в країні. Про це заявили у прес-центрі регулятора.

Згідно з повідомленням, першочергово та безкоштовно до електромереж підключатимуться важливі для держави об'єкти – підприємства "Укроборонпрому", Міністерства економіки та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, об'єкти Збройних сил, правоохоронних та інших органів.

У той же час, підключення буде тимчасовим. Крім того, були затверджені й інші зміни до процесу підключення:

послуга по приєднанню надаватиметься у максимально стислі терміни та з мінімальним пакетом документів;

замовникам нададуть змогу виконувати будівельно-монтажні роботи самостійно;

вартість послуги визначатиметься на підставі фактичних витрат;

приєднувати будуть електроустановки, призначені виключно для споживання електричної енергії.

Така спрощена процедура тимчасового приєднання електроустановок діятиме лише під час воєнного стану в Україні.