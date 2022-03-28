Спрощено процес приєднання до електромереж
Декілька годин замість року: в Україні кардинально спростили процес приєднання до електромереж, повідомляє UBR.
Енергорегулятор спростив процес на час воєнного стану та назвав об'єкти, які можуть підключитися безкоштовно за кілька годин.
Нацкомісія, яка регулює питання у сфері енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКУ) 26 березня ухвалила постанову, яка кардинально спрощує порядок тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії воєнного стану в країні. Про це заявили у прес-центрі регулятора.
Згідно з повідомленням, першочергово та безкоштовно до електромереж підключатимуться важливі для держави об'єкти – підприємства "Укроборонпрому", Міністерства економіки та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, об'єкти Збройних сил, правоохоронних та інших органів.
У той же час, підключення буде тимчасовим. Крім того, були затверджені й інші зміни до процесу підключення:
- послуга по приєднанню надаватиметься у максимально стислі терміни та з мінімальним пакетом документів;
- замовникам нададуть змогу виконувати будівельно-монтажні роботи самостійно;
- вартість послуги визначатиметься на підставі фактичних витрат;
- приєднувати будуть електроустановки, призначені виключно для споживання електричної енергії.
Така спрощена процедура тимчасового приєднання електроустановок діятиме лише під час воєнного стану в Україні.