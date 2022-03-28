Корпорації, що пішли з ринку РФ, отримають в Україні спеціальну нагороду

Офіс президента України відзначатиме спеціальною нагородою міжнародні корпорації, які швидко і повністю пішли з ринку Росії через агресію проти нашої країни, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Як розповів керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, це спецнагорода "Відзнака миру".

"З величезною вдячністю від українського народу в цей переломний момент нашої історії. Вони заслуговують на повагу українців і людей всього світу. Адже байдужість і мовчання - це співучасть" , - наголосив чиновник.

Єрмак зазначив, що Україна продовжує активно вести роботу зі світовими брендами, щоб вони покидали російський ринок.