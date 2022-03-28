Південна Корея заборонила експорт електроніки в РФ та Білорусь

Уряд Південної Кореї погодив обмеження щодо Російської Федерації та Білорусі за вторгнення в Україну. Відтепер країна не постачатиме у ці держави 57 нестратегічних товарів, повідомляє УНІАН.

Про це заявив перший заступник міністра фінансів Лі Еог Вон на зборах оперативної групи з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, Корея посилює експортний контроль щодо Росії та Білорусі, заборонивши постачання нестратегічних товарів та технологій. Це насамперед стосується напівпровідників, чіпів, мікросхем та комп'ютерів.

Війна проти України

24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.

Світові бренди масово йдуть з російського ринку.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золото-валютних резервів.