ОВА про ракетний удар на Волині: ракета була випущена з Білорусі

Ракетний удар на Волині стався крилатою ракетою, яка була випущена зі сторони Республіки Білорусь. Зараз на місці досі працюють рятувальники, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

За попередніми даними інформації про жертв немає.

Як повідомлялось, у Луцьку пролунали вибухи, повідомив мер міста Ігор Поліщук. Очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко уточнив, що окупанти атакували нафтобазу у місті.