Боррель: ЄС зможе відмовитися від російського газу і нафти за 2 роки

Євросоюз прагне диверсифікувати джерела придбання газу в Європі, і протягом двох років зможе відмовитися від російських енергоресурсів, заявив Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky News Arabia.

"Ми хочемо знизити нашу залежність від російського газу і нафти, ми дуже від них залежимо, і зараз здається, що (Росія) ненадійний партнер, тому ми намагаємося диверсифікувати ресурси, і Близький Схід може зіграти велику роль" , - зазначив Боррель.

За словами Високого представника Євросоюзу, "зелені" проекти також сприятимуть скороченню споживання в Європі нафти і газу.

Також Боррель зазначив, що Євросоюз надає "максимально можливу підтримку Україні", яка відбиває повномасштабне російське вторгнення.