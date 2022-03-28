На Оскарі згадали хвилиною мовчання жертв війни в Україні

На 94-й церемонії премії Оскар поміж нагородами зірок приділили увагу і війні в Україні, повідомляє 24 Канал.

Хвилина мовчання за жертвами російсько-української війни пролунала на середині церемонії Оскар-2022. У такий спосіб представники Американської кіноакадемії хотіли підтримати Україну та її народ.

У своєму зверненні на чорному тлі екрану вони написали, що зараз в Україні мільйони сімей потребують їжі, крові та медикаментів. Вони закликали підтримати країну будь-яким чином.

"Ми б хотіли хвилиною мовчання показати нашу підтримку народу України, який зараз переживає конфлікт вторгнення та несправедливість у своїх власних кордонах. Хоча кіно для нас є важливою можливістю висловити нашу людяність під час конфлікту, реальність така, що мільйони сімей в Україні потребують їжі, медичної допомоги, чистої води та екстрених служб. Ресурсів обмаль, і ми разом, як глобальна спільнота, можемо зробити більше. Ми просимо допомогти Україні у будь-який спосіб. Стоїмо поряд з Україною" , – йдеться у зверненні.

Додамо, що у "хвилині мовчання" не згадали про Росію та не засудили її агресивні дії.