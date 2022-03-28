Зведення Генштабу: ЗСУ продовжує ведення оборонної операції

Угруповання сил оборони України продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 28 березня.

Зокрема, тривають оборонні бої поблизу населених пунктів Топольське, Кам'янка, Суха Кам'янка.

Угруповання наших військ ефективно стримують просування супротивника за напрямками населених пунктів Гуляйполе та Запоріжжя.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбивають штурмові дії окупантів біля населеного пункту Верхньоторецьке.

На Волинському та Сіверському напрямках триває ведення оборонних операцій, виконання інших завдань у певних операційних районах. Обстановка контрольована, суттєвих змін не зазнала.

Угруповання сил і засобів оборони Києва стримує противника, який намагається прорвати оборону з північного заходу та сходу з метою взяття під контроль ключових автошляхів та населених пунктів.

На півдні основні зусилля Сил оборони зосереджуються на організації оборонних заходів міст Кривого Рогу, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні певних ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об'єктів критичної інфраструктури. У певних районах триває проведення стабілізаційної операції та виконання завдань територіальної оборони.

На Донецькому та Луганському напрямках угрупуванням Об'єднаних сил за добу відбито 5 атак ворога. Українськими воїнами знищено 2 танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі. Дані щодо кількості уточнюються.

Угрупуванням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу було знищено 4 літаки, 1 вертоліт, 2 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил також була залучена для завдання ударів по певних наземних цілях і об'єктах окупантів.