Луганська ОВА: ЗСУ витісняють окупантів з Рубіжного

Збройні сили України витіснили окупантів з одного району в Рубіжному. При цьому ворог продовжує обстрілювати мирних жителів.﻿ Про це, з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За добу ЗСУ відбили 5 атак ворога, а у відповідь отримали вогонь по мирних жителях - пошкоджено будинки в Сєвєродонецьку та Рубіжному.

Росіяни не в змозі просунутися далі, тому продовжують зриватися на мирних жителях - за останню ніч обстріляні будинки.

"Про трагедію в Борівському із загибеллю дитини і пораненням ще одного вже відомо всім. Вчора ЗСУ витіснили ворога з одного з районів Рубіжного. Всього в Луганській і Донбасі за день ми відбили 5 масованих атак російської армії - знищені танки, БМП, автотранспорт противника" , - йдеться в повідомленні.

Поки була відносна тиша, рятувальникам вдалося включити ще одну насосну станцію в Рубіжному і надати людям воду.