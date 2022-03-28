Виробник дронів Baykar Makina представив безпілотник з українським двигуном

Турецький виробник дронів Baykar Makina провів презентацію прототипу нового бойового БПЛА. Перші польоти великого безпілотника повинні відбутися в 2023 році, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Національна безпілотна бойова літальна система (MYUS) отримала назву Kızılelma. MUIS буде оснащений реактивним двигуном. Повідомляється, що новинка зможе злітати та приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu.

У листопаді 2021 року Baykar замовила в Українського державного підприємства "Івченко-Прогрес" реактивні двигуни АІ-322Ф і АІ-25ТЛТ для проекту Myus. За попередніми даними, максимальна швидкість нового БПЛА складе 800 км/год, а вантажопідйомність – не менше 1500 кг.