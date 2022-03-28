МЗС: Словенія направила в Київ тимчасового повіреного
Тимчасовий повірений у справах Словенії в Україні Боштьян Лесяк прибув до Києва і розпочинає роботу, повідомляє Українська правда.
Про це заявили у МЗС Словенії.
"Місто порожнє, вдалині чути сигнали тривоги та вибухи, в решті життя у тих, хто залишився в столиці, йде нормально", – зазначив дипломат після прибуття, додавши фото поруч з посольством у Києві і прапорами ЄС та Словенії.
За інформацією міністерства, відповідальний за Україну посол Словенії Томаж Менцін, який на початку війни виїхав з Києва, продовжує свою роботу з міста Жешув на польсько-українському кордоні, де також працюють багато інших послів, акредитованих в Україні.
Лесяк, за даними словенських ЗМІ, - підполковник словенської армії. Він був цивільним членом спостережної місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні у період з 2015 по 2019 рік на Донбасі.
Як повідомляє Primorske, Лесяк працював у Міноборони, але відповідно до Закону про закордонні справи його мали направити в Україну за дорученням Міністерство закордонних справ. Тому до його від’їзду його мали перевести в МЗС, де він працював протягом кількох днів.
Прем'єр-міністр Янез Янша раніше заявив, що словенська дипломатична місія в Києві працюватиме на рівні тимчасового повіреного у справах з повними повноваженнями на час надзвичайної ситуації. Хто буде тимчасовим повіреним у справах, він не повідомив, але зазначав, що з’явилося кілька волонтерів.