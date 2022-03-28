Байден заявив, що не закликав до зміни режиму в Росії
Президент США Джо Байден заявив журналістам у неділю, що не закликав до зміни режиму в Росії у своїй заяві в неділю в Польщі, повідомляє Українська правда.
"Ні", - сказав Байден у відповідь на гучне питання репортера з преспулу, який запитав, чи закликає президент до зміни режиму.
Питання до президента США виникло через суботній коментар Байдена після завершення виступу перед Королівським замком у Варшаві.
"Заради Бога, ця людина не може залишатися при владі", - сказав Байден про президента Росії Владіміра Путіна.
Інші офіційні особи адміністрації Байдена спробували прояснити його слова.
"Точка зору президента полягала в тому, що Путіну не можна дозволити здійснювати владу над своїми сусідами або регіоном", - сказав представник Білого дому.
Сполучені Штати не мають стратегії зміни режиму в Росії, заявив держсекретар Ентоні Блінкен у неділю.
Республіканці категорично заявили, що зауваження Байдена є прикрою помилкою.