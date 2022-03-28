Байден заявив, що не закликав до зміни режиму в Росії

Президент США Джо Байден заявив журналістам у неділю, що не закликав до зміни режиму в Росії у своїй заяві в неділю в Польщі, повідомляє Українська правда.

"Ні" , - сказав Байден у відповідь на гучне питання репортера з преспулу, який запитав, чи закликає президент до зміни режиму.

Питання до президента США виникло через суботній коментар Байдена після завершення виступу перед Королівським замком у Варшаві.

"Заради Бога, ця людина не може залишатися при владі" , - сказав Байден про президента Росії Владіміра Путіна.

Інші офіційні особи адміністрації Байдена спробували прояснити його слова.

"Точка зору президента полягала в тому, що Путіну не можна дозволити здійснювати владу над своїми сусідами або регіоном" , - сказав представник Білого дому.

Сполучені Штати не мають стратегії зміни режиму в Росії, заявив держсекретар Ентоні Блінкен у неділю.

Республіканці категорично заявили, що зауваження Байдена є прикрою помилкою.