Представництво ОП в АР Крим у Херсоні заявило про злом окупантами

Російські окупанти у Херсоні зламали Офіс представництва президента України в АР Крим. Громадян попереджають про можливі провокації з боку ворога.﻿ Про це, із посиланням на заяву представництва, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"27 березня стало відомо про неправомірне проникнення окупантів до нашого Офісу в Херсоні: зламали двері, зняли державний прапор та ймовірно винесли техніку та документи, що залишались у приміщенні представництва. Відповідні факти перевіряються компетентними органами. Разом з тим, не виключаємо провокацій та закликаємо громадян бути обережними й поки що утриматися від відвідування офісу" , - ідеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що Офіс представництва в Херсоні тимчасово припинив роботу у зв’язку з бойовими діями та новим етапом агресії РФ на території України.