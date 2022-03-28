Кабмін затвердив план заходів щодо евакуації підприємств на захід України
Кабінет міністрів затвердив План невідкладних заходів з переміщення у разі потреби виробничих потужностей суб’єктів господарювання з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій, на безпечну територію. Усі дії потрібно виконати до кінця березня, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Про це свідчить розпорядження від 25 березня 2022 р. № 246-р.
План включає такі пункти:
- Визначення переліку суб’єктів господарювання, які потребують та/або мають намір щодо переміщення з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій, на безпечну територію
- Визначення переліку вільних виробничих площ, які можуть використовуватися переміщеними підприємствами, та створення з цією метою єдиної бази даних (цифрової карти)
- Підготовка пропозицій щодо спрощення порядку передачі в оренду державного та комунального майна
- Сприяння оперативному виділенню рухомого складу залізниць для перевезення виробничого обладнання підприємств, зокрема за поданням обласних військових адміністрацій
- Розроблення механізму відшкодування вартості перевезення майна підприємств та затвердження тарифів на перевезення АТ “Укрпошта” без складення окремих кошторисів
- Забезпечення оперативного підключення виробничих потужностей переміщених підприємств до газо-, водо-, електропостачання та інших інженерних комунікацій
- Опрацювати питання надання компенсацій підприємствам за підключення до електропостачання
- Опрацювання питання щодо перенесення строку сплати відсотків за кредитами (позиками), що надані вітчизняними банками переміщеним підприємствам з метою відновлення виробництва
- Опрацювання можливості формування замовлення для військово-промислового комплексу, а також вирішення питань щодо критичного імпорту окремих товарів
- Опрацювання питання спрощення процедур надання або передачі земельних ділянок для розміщення виробничих потужностей підприємств