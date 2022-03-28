Кабмін затвердив план заходів щодо евакуації підприємств на захід України

Кабінет міністрів затвердив План невідкладних заходів з переміщення у разі потреби виробничих потужностей суб’єктів господарювання з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій, на безпечну територію. Усі дії потрібно виконати до кінця березня, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це свідчить розпорядження від 25 березня 2022 р. № 246-р.

План включає такі пункти: