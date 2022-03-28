Прем'єр: Словаччина нагородила Зеленського держпремією Александера Дубчека
Словаччина нагородила президента України Володимира Зеленського державною премією імені Александера Дубчека, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер.
"Словаччина нагородила Зеленського державною премією Александера Дубчека – словацьким символом свободи та надії", – написав він у своєму Твіттері.
"Путін вирішив повторити в Україні те, що Радянський Союз зробив у 1968 році у Чехословаччині. Він використовує військову силу, щоб придушити людське прагнення до демократії – це неприйнятно!", – додав Хегер.