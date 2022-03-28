Розвідка Британії: суттєвих змін у розташуванні військ РФ за добу не відбулось

За останні 24 години не відбулося суттєвих змін у розташуванні російських військ на окупованій Україні. Про це йдеться в останньому розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє Європейська правда.

Поточна нестача матеріально-технічного забезпечення ускладнюється відсутністю імпульсу і морального духу серед російських військових, а також агресивними бойовими діями українців, йдеться у повідомленні.

Росія здобула найбільше переваги на півдні в районі Маріуполя, де продовжуються запеклі бої, у той час як Росія намагається захопити порт, зазначили у британському міністерстві.