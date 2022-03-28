Офіс генпрокурора: в Україні 143 дитини загинули через вторгнення РФ

143 дитини загинуло та 216 поранено за час повномасштабних бойових дій на території України, які веде Росія, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Найбільше постраждало дітей у Київській – 67, Харківській – 49, Донецькій – 53, Чернігівській – 38, Миколаївській – 30, Луганській – 27, Запорізькій – 21, Херсонській – 24, столиці – 16, Житомирській – 15 та Сумській – 14 областях" , - повідомили в Офісі генпрокурора.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 733 навчальні заклади. 74 із них зруйновані вщент. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.