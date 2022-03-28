Мер: російські окупанти залишили Славутич
Російські окупанти, які зайшли до Славутича 26 березня, у неділю, 27 березня, виїхали за межі міста. Місто під українським прапором. Про це повідомив мер Юрій Фомічев у відеозверненні, повідомляє УНІАН.
"Вони зробили свою роботу, яку хотіли зробити, - перевірили місто. Сьогодні вони завершили це і поїхали. У місті їх немає", - сказав Фомічев.
Чиновник спростував фейки, що нібито місцева влада співпрацює з окупанти та просила їх про гуманітарну допомогу.
"Жодної співпраці з окупантами ми не ведемо. Вони виконали свою роботу, яку хотіли зробити. Перевірили місто, сьогодні вони завершили це робити, і виїхали за межі міста. У місті зараз їх немає. Ми самотужки вирішуємо всі свої проблеми. Нам не треба нічия гуманітарна допомога, нам всього вистачає. Нам допомагають з усіх міст та містечок України", — сказав Фомічев.