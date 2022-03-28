Мер: російські окупанти залишили Славутич

Російські окупанти, які зайшли до Славутича 26 березня, у неділю, 27 березня, виїхали за межі міста. Місто під українським прапором. Про це повідомив мер Юрій Фомічев у відеозверненні, повідомляє УНІАН.

"Вони зробили свою роботу, яку хотіли зробити, - перевірили місто. Сьогодні вони завершили це і поїхали. У місті їх немає" , - сказав Фомічев.

Чиновник спростував фейки, що нібито місцева влада співпрацює з окупанти та просила їх про гуманітарну допомогу.