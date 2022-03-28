Тимошенко: за три тижні Україна отримала майже 150 тис. тонн гумдопомоги

Протягом трьох тижнів березня в Україну було ввезено 148 566 тонн гуманітарної допомоги, яка оперативно відправляється з логістичних центрів до пунктів видачі та громад області.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram﻿.

"Хочу подякувати небайдужим людям, які допомагають нашій країні, працівникам обласних логістичних хабів, Укрзалізниці, водіям автотранспорту, волонтерам, всім, хто докладає зусиль, щоб продукти, медикаменти, пальне, інші необхідні речі потрапляли в ті міста, села, селища, де людям зараз найважче" , – написав він.

Фото: Kirill Timoshenko

За його словами, за допомогою залізниці у березні було відправлено 38 388 тонн гуманітарного вантажу. Також велику частину роботи з доставки виконують і автомобільні перевізники.

Тимошенко зазначив, що штаб та обласні хаби працюють злагоджено та уникають зайвої бюрократії.

Фото: Kirill Timoshenko

"Окрема подяка людям, що на тимчасово окупованих територіях, до яких нам вдається відправити допомогу, попри ризики розносять по домівкам харчі, ліки, воду. Ми всі — Україна! Переможемо!" – написав він.