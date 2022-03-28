Тимошенко: за три тижні Україна отримала майже 150 тис. тонн гумдопомоги
Протягом трьох тижнів березня в Україну було ввезено 148 566 тонн гуманітарної допомоги, яка оперативно відправляється з логістичних центрів до пунктів видачі та громад області.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.
"Хочу подякувати небайдужим людям, які допомагають нашій країні, працівникам обласних логістичних хабів, Укрзалізниці, водіям автотранспорту, волонтерам, всім, хто докладає зусиль, щоб продукти, медикаменти, пальне, інші необхідні речі потрапляли в ті міста, села, селища, де людям зараз найважче", – написав він.
За його словами, за допомогою залізниці у березні було відправлено 38 388 тонн гуманітарного вантажу. Також велику частину роботи з доставки виконують і автомобільні перевізники.
Тимошенко зазначив, що штаб та обласні хаби працюють злагоджено та уникають зайвої бюрократії.
"Окрема подяка людям, що на тимчасово окупованих територіях, до яких нам вдається відправити допомогу, попри ризики розносять по домівкам харчі, ліки, воду. Ми всі — Україна! Переможемо!" – написав він.