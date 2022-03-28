МОЗ: лікарням передали сотні станцій інтернету Starlink

Медичним установам та закладам у сфері охорони здоров'я було передано 590 станцій супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX. Про це, посилаючись на Міністерство охорони здоров'я України, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що завдяки терміналам Starlink лікарні матимуть безперебійний доступ до супутникового інтернету.

А під час перебоїв зі зв'язком кожна станція зможе роздавати Wi-Fi.