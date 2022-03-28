Yle: Фінські музеї допоможуть Україні у збереженні культурної спадщини

Фінські музеї допоможуть Україні у збереженні її унікальної культурної спадщини від пошкоджень внаслідок бойових дій. Про це, з посиланням на Yle, повідомляє Європейська правда.

Європейські музеї, зокрема фінські, отримали запити про допомогу з усієї України. Державне музейне відомство, Національний музей та Національна галерея Фінляндії вже розпочали підготовку операції.

Головним чином допомогу буде надано Національному музею у Львові. Він отримає, зокрема, пакувальні матеріали, необхідні для захисту творів мистецтва від ушкоджень.

Еліна Анттіла, генеральний директор Національного музею Фінляндії, взяла участь у дистанційній зустрічі із Національним музеєм у Львові у четвер. На ній обговорювалося, чим можуть бути корисні фінські музеї.

Анттіла наголосила, що крім пакувальних матеріалів, Львівському національному музею потрібні реєстратори даних, які використовуються для контролю температури та вологості, щоб забезпечити найкращі умови для зберігання предметів.

За словами Анттіли, фінські музеї намагаються надати допомогу якнайшвидше, оскільки "це спільна культурна спадщина для всіх нас і її ніяк не можна відновити у разі зруйнування".

Історичний центр Львова є одним із семи об'єктів України, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Лише у Національному музеї у Львові налічується 180 000 предметів.