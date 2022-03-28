Heineken йде з Росії і спише збитки – заява компанії

Пивоварна компанія Heineken вирішила повністю припинити свою діяльність в Росії і передати бізнес новому власнику. Компанія не отримає грошей за активи і спише збитки на 400 млн євро, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві компанії.

"Ми прийшли до висновку, що володіння бізнесом Heineken в Росії більше не є стійким і нежиттєздатним в поточних умовах. В результаті ми прийняли рішення покинути Росію" , - йдеться в заяві.

При цьому компанія планує впорядковану передачу бізнесу новому власнику в повній відповідності з міжнародними та місцевими законами.

"Ми не отримаємо прибутку від будь-якої передачі прав власності, і ми очікуємо, що знецінення та інші негрошові виняткові витрати складуть в цілому близько 0,4 млрд євро" , - йдеться в заяві.

Heineken працює в Росії з 2002 року і володіє 7 пивоварними заводами.