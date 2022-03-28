МВС: основні пожежі в Чорнобилі загашені, великих загорянь немає

Інформація про масштабні лісові пожежі у Чорнобильській зоні застаріла на декілька днів. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо пожеж. Справді, досить багато розганяється інформації про великі пожежі в Чорнобильській зоні. Це трішки застаріла інформація, бо насправді декілька днів тому на великих територіях, до 8 тис. гектарів, були пожежі, і росіяни справді не пускали наших пожежників туди для того, щоб загасити пожежі.

На щастя, нам у принципі вдалося загасити ці пожежі. Говорити про те, що наразі там є великі займання ми не можемо, тобто наразі більш-менш стабільна ситуація", - розповів Денисенко в ефірі телемарафону в понеділок.

Він наголосив, що радіаційний фон у Києві та Київській області залишається в межах норми.