Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 березня орієнтовно склали:

  • особового складу  - близько 17000 осіб,
  • танків  ‒ 586 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1694 од,
  • артилерійських систем – 302 од,
  • РСЗВ - 95 од,
  • засоби ППО - 54 од,
  • літаків – 123 од,
  • гелікоптерів – 127 од,
  • автомобільної техніки - 1150 од,
  • кораблі /катери  - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 73,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 66,
  • спеціальна техніка  - 21,
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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