Зеленський: Джонсон допомагає Україні більше за інших лідерів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон допомагає Україні більше, ніж інші лідери, повідомляє Новое время.

За його словами, "Велика Британія безперечно на нашому боці" і "не займається балансуванням" .

"Так. Чесно кажучи, Джонсон є лідером, який допомагає більше" , — сказав він в інтерв'ю Economist.

Зеленський заявив, що лідери країн реагують залежно від того, як поводяться їхні виборці.

"У цьому випадку Джонсон є прикладом" , - сказав він.

Зеленський розділив іноземні держави на категорії: від тих, хто "хоче, щоб конфлікт закінчився швидко будь-якими засобами, щоб зберегти доступ до російських ринків" , до тих, хто "підтримує український народ і хоче, щоб війна закінчилася швидко за всяку ціну" .