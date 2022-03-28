Зеленський: Джонсон допомагає Україні більше за інших лідерів
Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон допомагає Україні більше, ніж інші лідери, повідомляє Новое время.
За його словами,
"Велика Британія безперечно на нашому боці" і
"не займається балансуванням".
"Так. Чесно кажучи, Джонсон є лідером, який допомагає більше", — сказав він в інтерв'ю Economist.
Зеленський заявив, що лідери країн реагують залежно від того, як поводяться їхні виборці.
"У цьому випадку Джонсон є прикладом", - сказав він.
Зеленський розділив іноземні держави на категорії: від тих, хто
"хоче, щоб конфлікт закінчився швидко будь-якими засобами, щоб зберегти доступ до російських ринків", до тих, хто
"підтримує український народ і
хоче, щоб війна закінчилася швидко за всяку ціну".
"Британія безперечно на нашому боці. Вона не виконує балансувального акту. Британія не бачить альтернативи для виходу із ситуації. Британія хоче, щоб Україна перемогла, а Росія програла, але я не готовий сказати, чи хоче Британія, щоб війна затяглася чи ні", - сказав він.