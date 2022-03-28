ДСНС: в Україні знеструмлено понад 1400 населених пунктів

Станом на ранок понеділка в Україні без електропостачання залишаються 1 402 населені пункти, з них частково – 39. Про це, посилаючись на Державну службу України з надзвичайних ситуацій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наразі знеструмлено 1 тис. 402 населені пункти, з них частково – 39. Для забезпечення аварійного електроживлення об'єктів соціальної сфери залучено 8 генераторів ДСНС, з них 5 для забезпечення електроенергією лікарень", – ідеться в повідомленні.

Також уточнюється, що через бойові дії в Україні було евакуйовано понад 993 тисячі людей.