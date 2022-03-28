Міноборони Туреччини повідомило про нейтралізацію міни в Чорному морі

Міноборони Туреччини повідомило про виявлення та нейтралізації міни у Чорному морі біля берегів населеного пункту Ігнеада поблизу кордону з Болгарією, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Турецькі команди підводної оборони убезпечили та нейтралізували морську міну, знайдену біля узбережжя Ігнеади неподалік кордону з Болгарією" , - цитує турецький канал TRT заяву Міноборони.

Раніше агентство "Анадолу" повідомило, що до зони події було направлено групу морського спецпідрозділу.

Наприкінці минулого тижня Міноборони вже повідомляло про нейтралізацію об'єкта, схожого на міну, у Босфорській протоці. За словами міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, "в результаті експертизи було встановлено, що це була міна старого зразка".