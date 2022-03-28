Малюська: кількість звернень до МКС через злочини РФ зросла до 42

У разі визнання Міжнародним кримінальним судом (МКС) військових злочинів російських військ, причетні до них можуть бути затримані в будь-якій країні, яка визнає юрисдикцію цього суду. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Усі особи, які вчинили злочини проти людяності та геноцид, є потенційно особами, щодо яких уже ведеться розслідування, оскільки 42 країни вже подали заяви та підтримали таке розслідування МКС. Ті особи, яких суд визнає винними, отримають покарання у вигляді, наприклад, тривалого позбавлення волі", – пояснив Малюська.

Він наголосив, що у разі вироку МКС дипломатичні паспорти російських політичних та військових лідерів, швидше за все, їм не допоможуть – вони будуть затримані, передані до Гааги та отримають позбавлення волі.

"Тобто це такий серйозний ризик, якого росіяни, очевидно, дуже бояться", – упевнений міністр.

Раніше повідомлялося, що 3 березня прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив, що після звернення 39 держав-членів суду МКС розпочинає повномасштабне розслідування злочинів, пов'язаних із військовою агресією РФ проти України. Пізніше кількість країн, що звернулися до суду, зросла до 41.