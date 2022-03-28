Зеленський: декого з викрадених окупантами мерів знайшли мертвими
Президент Володимир Зеленський заявив, що декого з українських мерів, які були викрадені окупантами, уже немає серед живих, повідомляє Українська правда.
Про це він заявив в інтерв’ю The Economist.
"Вони викрадають мерів наших міст. Вони вбили деяких із них. Декого з них ми не можемо знайти. Декого з них ми вже знайшли, і вони мертві", – заявив президент.
Зеленський додав, що деяких мерів окупанти замінили.
За словами президента, російська армія використовує на окупованій території ті ж методи, які використовувала на Донбасі у 2014 році.