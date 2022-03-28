Свириденко: Україна вже зазнала втрат на суму $564,9 млрд

Сума єдиноразових втрат, яких зазнала Україна від російського вторгнення, уже сягнула 564,9 мільярда доларів, повідомляє Лівий берег.

Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, є два методи підрахунку втрат.

"Перший – це оцінка втрат від безпосередніх руйнувань, другий – розрахунок втрат від загального впливу бойових дій, тобто усіх наслідків, включно з погіршенням економічної ситуації в державі, зростанням безробіття, блокуванням торгівлі, зниженням споживчого попиту тощо" , - пояснила вона.

За даними Мінфіну:

втрати інфраструктури становлять 119 млрд доларів (зруйновано та пошкоджено майже 8 тис. км доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти);

втрати ВВП у 2022 році – 112 млрд доларів; втрати цивільного населення (10 млн кв. м житла, 200 тис. автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб) – 90,5 млрд доларів;

втрати підприємств та організацій – 80 млрд доларів;

втрати прямих інвестицій в українську економіку – 54 млрд доларів;

втрати державного бюджету – 48 млрд доларів.

Урядовець зазначила, що кожного дня цифри змінюються і, на жаль, вони зростають.

"Саме тому Україна, попри всі перешкоди, буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат. Як за судовими рішеннями, так і шляхом передачі нашій державі заморожених активів РФ" , - підкреслила Юлія Свириденко.

Вона додала, що "зло неодмінно буде покаране, й Росія на собі відчує всю тяжкість власних злочинних дій на території України".