Зеленський: я залишусь із людьми, що голіруч зупиняють танки
Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що залишиться зі своїм народом до кінця у протистоянні російській агресії. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю The economist, повідомляє Українська правда.
Президент нагадав, що звичайні українці
"махали руками посеред вулиць, щоб зупинити танки", як це, наприклад, було у Херсоні, який нині окупований російськими військами.
"Люди виходили і зупиняли руками танки. Вони вирішили встати і зробити це за власним бажанням. Я не міг собі дозволити сказати "не робіть цього" і не міг сказати "кидайтесь під гусениці". Я залишуся з цими людьми до кінця", - сказав він.