Зеленський: я залишусь із людьми, що голіруч зупиняють танки

Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що залишиться зі своїм народом до кінця у протистоянні російській агресії.﻿﻿ Про це Зеленський розповів в інтерв’ю The economist, повідомляє Українська правда.

Президент нагадав, що звичайні українці "махали руками посеред вулиць, щоб зупинити танки" , як це, наприклад, було у Херсоні, який нині окупований російськими військами.