Чаус: триває обстріл Чернігова, завдано ударів по Ніжину

Чаус: триває обстріл Чернігова, завдано ударів по Ніжину

Ситуація на Чернігівщині станом на ранок понеділка залишається практично незмінною: окупанти обстрілюють обласний центр і завдають ударів по передмісті Ніжина. Про це, посилаючись на голову Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ситуація у нас майже без змін. Ворог продовжує обстрілювати м. Чернігів, також були обстріли передмість м. Ніжин", – сказав Чаус у відеозверненні в понеділок.

Він також висловив упевненість у тому, що РФ обов'язково "відповість за все" , при цьому російські військові дадуть відповідь своїм життям, а всі інші – своїми грошима.

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