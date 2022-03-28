Чаус: триває обстріл Чернігова, завдано ударів по Ніжину

Ситуація на Чернігівщині станом на ранок понеділка залишається практично незмінною: окупанти обстрілюють обласний центр і завдають ударів по передмісті Ніжина. Про це, посилаючись на голову Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ситуація у нас майже без змін. Ворог продовжує обстрілювати м. Чернігів, також були обстріли передмість м. Ніжин", – сказав Чаус у відеозверненні в понеділок.