FT: західні компанії побоюються, що оплата оренди у РФ порушить санкції

Ряд західних компаній, які все ще працюють у Росії, намагаються визначити, чи не виявиться виплата орендної плати за їхні московські офіси порушенням санкцій через потенційні зв’язки з інвестиційною компанією мільярдера Романа Абрамовича, повідомляє Новое время.

Про це пише Financial Times.

Банки Credit Suisse та Morgan Stanley, тютюнові компанії Imperial Brands та British American Tobacco, а також юридичні фірми Baker McKenzie та Dentons є одними з орендарів московської нерухомості, що входить у портфель інвестиційної групи Millhouse Абрамовича. Про це свідчать адреси, вказані на їх вебсайтах та у маркетингових матеріалах.

Великобританія та ЄС запровадили санкції проти Абрамовича, тому компаніям із цих юрисдикцій заборонено здійснювати платежі йому чи його бізнесу. Але відмова платити орендну плату через санкції може призвести до виселення компаній з приміщень, які орендуються.

"Санкції роблять ведення бізнесу в Росії дедалі складнішим, а в багатьох випадках навіть неможливим. Все більше і більше [компаній] просто хочуть закритися і піти" , — сказав Джейсон Хангерфорд, юрист санкції в Mayer Brown.

Абрамович — колишній нафтовий магнат, власник лондонського футбольного клубу Челсі, кількох яхт та розкішних будинків у США та Великій Британії. Йому також належить міноритарний пакет акцій металургійної та гірничодобувної компанії Evraz PLC.

ЄС та Великобританія запровадили санкції проти Абрамовича, а США утрималися. За даними Wall Street Journal, президент України Володимир Зеленський попросив президента США Джо Байдена не запроваджувати обмеження проти російського олігарха через його роль як посередника в переговорах.

FT писала, що російський диктатор Володимир Путін особисто схвалив участь Абрамовича у мирних переговорах Росії та України.