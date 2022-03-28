У МЗС розповіли, куди звертатися примусово вивезеним до РФ українцям
Міністерство закордонних справ рекомендує українцям, яких примусово вивезли до РФ, повідомити свої дані найближчому посольству України. Відповідну рекомендацію опубліковано на сторінці МЗС у Facebook.
"У зв’язку із масовим примусовим вивезенням російськими військовими громадян України на територію Росії, рекомендуємо співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму та бажають повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду", - йдеться в повідомленні.
Також зовнішньополітичне відомство оприлюднило контактні дані закордонних дипустанов.