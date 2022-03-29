Румунія слідом за Туреччиною знайшла міну в Чорному морі біля свого узбережжя

Біля узбережжя Румунії 28 березня вранці виявили дрейфуючу морську міну. Про отримання такої інформації заявили у Міноборони, повідомляє Українська правда.

Мінний тральщик "Віце-адмірал Костянтин Балеску" почав пошукові роботи у зоні за 70-72 км від берега в районі міст Корбу та Неводарі.

Міну помітили моряки з румунського риболовецького судна "Олімпус-1" вранці 28 березня в районі Capu Midia. Капітан доповів про неї о 8:10. Начальство військово-морських сил після цього віддало розпорядження про пошукову операцію в цьому районі.

Видання нагадало, що ФСБ РФ заявило про те, що нібито у Чорному морі можуть дрейфувати українські міни, зірвавшись з якорів після шторму, але не зазначило, що Україна ці повідомлення заперечила, назвавши їх дезінформацією російської сторони.

Раніше Міноборони Туреччини також заявило про виявлення та нейтралізацію міни в Чорному морі неподалік від кордону з Болгарією.