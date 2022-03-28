Пєсков: зустрічі Путіна та Зеленського після переговорів не очікується
У Кремлі заявили, що не варто очікувати зустрічі президентів Росії та України після російсько-українських переговорів, які мають відбутися в Стамбулі. Про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів у понеділок журналістам, повідомляє Ділова столиця.
Так він відповів на запитання, чи є якесь просування на тему можливої зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського, та чи можна її очікувати за підсумками переговорів у Стамбулі.
Він також сказав, що тема обміну військовополоненими не є предметом російсько-українських переговорів.
"Це (обміни полоненими) не для переговорів між двома делегаціями. Тому відповіді немає", – пояснив прес-секретар Путіна.
Пєсков зазначив, що новий раунд переговорів може відбутися у вівторок у Туреччині.
"Сьогодні вони (переговори) навряд чи триватиме там. Сьогодні справді делегації вирушають до Туреччини. Очікуємо, що завтра це може теоретично відбутися", – додав він.
Пєсков також зазначив, що поки що про прогрес
"говорити не можемо та не будемо".
"Сам факт, що переговори в очному форматі було вирішено продовжити, це важливо, безумовно. Але поки ми, як і раніше, дотримуємося лінії на нерозголошення будь-яких деталей, пов'язаних з переговорами", - додав він.
Також Пєсков зазначив, що в Кремлі вважають, що це може лише завдати шкоди переговорному процесу.
"Але поки, на жаль, ми не можемо констатувати будь-які суттєві досягнення та прориви", - підкреслив Пєсков.
Представник Кремля утримався від відповіді на питання, які в Москви надії на майбутні переговори.
"Ні, не міг би (дати оцінку)", - сказав Пєсков.