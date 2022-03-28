Генштаб: противник тактично відступає, щоб відновити наступ

Російські окупаційні війська зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Частина здійснює підготовку до відновлення наступальних дій. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

"Іде тридцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню. Основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та підготовці до відновлення наступальних дій", – повідомляє Генштаб.

Зазначається, що окупаційні війська перегрупуються з метою нарощування наступальних можливостей для виконання завдань щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. При цьому в Генштабі додають, що противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.

Також повідомляється, що йде підготовка та переміщення додаткових підрозділів збройних сил РФ для ведення бойових дій на території України.

За інформацією, що є у Генштабу, заплановано відправку військової техніки та 150 військовослужбовців зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту (пункт постійної дислокації – місто Владивосток).

"Сформовано підрозділ 14-ї окремої бригади спеціального призначення Східного військового округу (пункт постійної дислокації – місто Хабаровськ), терміни готовності до відрядження – травень поточного року", – зазначає Генштаб.

Крім того, ЗСУ повідомляє, що на Волинському напрямку відзначається наявність до чотирьох БТГр зі складу збройних сил республіки Білорусь, які залучаються до посилення та охорони білорусько-українського кордону. При цьому в Генштабі не відкидають залучення збройних сил республіки Білорусь до ведення бойових дій на території України.

"На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не чинив. Продовжує завдання вогневої поразки за підрозділами наших військ у районах населених пунктів Личанка, Петрушки, Шпитьки та Мощун. Ворог здійснює перегрупування військ та відведення окремих підрозділів на територію республіки Білорусь для відновлення боєздатності", – Генштаб.

При цьому наголошується, що у Гомельській області республіки Білорусь фіксується переміщенням пускових установок ОТРК "Іскандер-М" у напрямі Державного кордону з Україною.

"На Сіверському напрямку противник, силами певних підрозділів зі складу Центрального військового округу, наступальних дій не робив. Зосередив зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів. Проводить перегрупування, зосереджує техніку в населених пунктах та лісових масивах з метою запобігання вогневому – йдеться у зведенні.

Повідомляється, що противник продовжує блокувати місто Чернігів, завдає вогневої поразки об'єктам цивільної інфраструктури, а також здійснює оборону раніше захоплених кордонів та проводить інженерне обладнання позицій.

За наявними у Генштабу даними, ворог відійшов із населеного пункту Сновськ, знищивши міст через Снов. Крім того, зазначається, що російськими окупантами знищені мости в районах населених пунктів Конотоп, Стара Рудня, См'яч, Малий Дірчин та Великий Дірчин.

"У напрямку Броварів окупанти намагалися діяти силами окремих підрозділів 90-ї танкової дивізії та 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Активними оборонними діями підрозділів Збройних Сил України ворог був зупинений. Але він продовжував обстріл позицій наших військ у районі села Лук'янівка", – повідомляє Генштаб.

На Слобожанському напрямі, за інформацією ЗСУ, супротивник діє силами окремих підрозділів зі складу Західного військового округу.

"У районі міста Суми активних бойових дій не проводив, продовжував перегрупування військ та виведення їх на територію Росії для відновлення боєздатності після отриманих втрат. За наявною інформацією, морально-психологічний стан особового складу вкрай низький. Так, військовослужбовці 15-го мотострілецького полку відмовляються від участі у війні", – стверджують у Генштабі.

Також повідомляється, що у напрямку Харкова наступальних дій ворог не проводив, продовжує блокувати місто та завдавати вогневих ударів по цивільній інфраструктурі.

"Проводить заходи щодо логістичного забезпечення військ. У районі міста Ізюм противник діє силами окремих підрозділів зі складу 20 загальновійськової та 1 танкової армій та балтійського флоту. Здійснює перегрупування, поповнення боєприпасів з метою подальшого відновлення наступу на Слов'янськ", – зазначають у Генштабі.

На Донецькому напрямку, як мовиться у зведенні, окупанти основні зусилля зосереджують на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, виходів у райони населених пунктів Вугледар, Солодке, а також захоплення міста Маріуполь.

"Противник здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Торецьке, Світлодарськ, Троїцьке, Піски. У напрямку Терни в результаті бойового зіткнення з підрозділами Збройних Сил України зазнав втрат і відступив в район населеного пункту Макіївка. У Рубіжному за підтримки частини міста. Зазнав втрат, успіху не має", – повідомляє Генштаб.

ВСУ повідомляють, що в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області ворог двічі робив спроби штурмових дій.

"Успіху не було, відступив, продовжує артилерійські обстріли позицій українських захисників. У районі населеного пункту Мар'їнка противник провів штурмові дії. Успіху не мав, зазнав втрат. Генштабі.

Повідомляється, що в районах Степногорська та Гуляйполі російські окупанти проводили артилерійські обстріли позицій підрозділів сил оборони.

"На Таврійському напрямку підрозділи росгвардії на тимчасово зайнятих територіях у Херсонській області продовжують проводити фільтраційні заходи щодо виявлення військовослужбовців силових структур України, учасників антитерористичної операції, громадських активістів, а також щодо вилучення зброї та боєприпасів", – повідомляє Генштаб.

На Південнобузькому напрямку, як кажуть у зведенні, противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів, а також продовжує проведення інженерних робіт.