ОГП: На Сумщині окупанти наїхали військовою технікою на родину

У Сумській області військові РФ наїхали на пішоходів, внаслідок чого двоє пішоходів отримали поранення, одна людина загинула, повідомляє﻿ пресслужба Офісу генпрокурора України.

"За даними слідства, 27 березня 2022 близько 17:15 на автодорозі за межами населеного пункту с.Чумакове Конотопського району Сумської області рухалась колона військової техніки РФ. Нехтуючи міжнародним правом, військовослужбовець РФ умисно, здійснив наїзд на пішоходів, які йшли в попутному напрямку" , - йдеться в повідомленні.

Внаслідок цього постраждала родина - 15-річний підліток та його мати отримали поранення, 33-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні.

Справу відкрили за статтею "порушення законів та звичаїв війни" (ч. 2 ст. 438 КК України).