Подоляк: Україні потрібно більше снарядів для артилерії

Подоляк: Україні потрібно більше снарядів для артилерії

Радник голови Офісу президента заявив, що Україні потрібне збільшення постачання снарядів для артилерії, щоб потроїти втрати російських військ.

Про це він написав у Twitter﻿.

"Щодня РФ втрачає вбитими 510-530 осіб. Це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв і мотивацію українських військових. Щоб подвоїти/потроїти для РФ кількість безповоротних втрат, необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем", - написав Подоляк.

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