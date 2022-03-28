Подоляк: Україні потрібно більше снарядів для артилерії, щоб потроїти втрати РФ
Радник голови Офісу президента заявив, що Україні потрібне збільшення постачання снарядів для артилерії, щоб потроїти втрати російських військ.
Про це він написав у Twitter.
"Щодня РФ втрачає вбитими 510-530 осіб. Це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв і мотивацію українських військових. Щоб подвоїти/потроїти для РФ кількість безповоротних втрат, необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем", - написав Подоляк.