У ГПУ пояснили, чому наразі не відкривають провадження стосовно Путіна
На сьогодні глава кремлівського режиму Володимир Путін формально поки не може бути підозрюваним у скоєнні військових злочинів, повідомляє Новое время.
Про це у понеділок, 28 березня, повідомила під час брифінгу генеральний прокурор Ірина Венедиктова.
За її словами, Путін не може зараз мати статусу підозрюваного, оскільки офіційно він усе ще є главою держави і недоторканий для міжнародного права.
"Найбільший військовий злочинець 21 століття — це Володимир Путін. Але чи відкрили ми щодо нього кримінальне провадження? У нього функціональний імунітет… Виконуючи норми міжнародного та національного права, ми не можемо відкрити саме це провадження, поки він є президентом РФ", — пояснила генпрокурор.