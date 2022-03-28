У ГПУ пояснили, чому наразі не відкривають провадження стосовно Путіна

На сьогодні глава кремлівського режиму Володимир Путін формально поки не може бути підозрюваним у скоєнні військових злочинів, повідомляє Новое время.

Про це у понеділок, 28 березня, повідомила під час брифінгу генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

За її словами, Путін не може зараз мати статусу підозрюваного, оскільки офіційно він усе ще є главою держави і недоторканий для міжнародного права.