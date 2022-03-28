Рабінович: партія ОПЗЖ припиняє свою діяльність

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович заявив, що партія припиняє свою роботу. Сам парламентарій зараз перебуває не в Україні.﻿ Про це, із посиланням на сайт ОПЗЖ, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Ми завжди говорили про мир. Партія будувалася, як партія миру! Але зараз світу немає! Дію партії призупинено! Війна змінює все! Мир до 24 лютого і після - це два різних світи" , - заявив Рабінович.

При цьому нардеп уточнив, що ще 3 лютого виїхав до Ізраїлю, переніс операцію, тому зараз не може перебувати в Україні.